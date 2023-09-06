北市知名「明星學校」私立再興小學爆發弊案！再興小學張姓董事長等人，涉嫌以「雙語教育」等名目，要求學生家長以現金及支票繳費，將費用存入人頭帳戶，予以侵占，10年共侵占4000多萬，涉嫌侵占、洗錢等罪。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處兵分12路搜索，約談張姓董事長、楊姓校長及經手主管共9人到案。

調查局是接獲校內知情的「吹哨者」檢舉，指私立再興小學張姓董事長等人，涉嫌於2013至2023年間，長期利用再興小學「雙語教學」等多項費用，須以現金或支票支付的名義，要求學生家長以現金及支票繳費。

張姓董事長等人再將這些用來繳費的現金及支票，先存入人頭帳戶，再以洗錢方式轉至張姓董事長帳戶後，予以侵占，張姓董事長10年來侵占金額超過4000多萬元。

檢調認為，張姓董事長涉犯《刑法》公益侵占罪、《洗錢防制法》洗錢罪，今執行搜索12處，訊問被告張男共9人。

再興小學是國內知名明星學校，是於女教育家朱秀榮創辦，1949年12月，朱秀榮隨國民黨政府來台，先創辦再興幼稚園，1953年成立小學部，也就是現在的台北市私立再興小學。