大考中心今天表示，113學年高中英語聽力測驗第一次考試於今年10月21日（六）舉行，報名日期自明（7）日（四）起至9月14日（四）截止，逾期不予受理。

大考中心表示，高級中等學校之三年級在學學生，應一律經由就讀學校辦理集體報名；其他具備報考資格者，可委託經政府立案且已獲得本會發給集體報名單位代碼之補習班報名，也可以自行個別網路報名。未於規定期限內辦理報名、繳交照片及繳費者，即視為未完成報名手續。逾期概不受理補辦報名或繳費，並不得參加考試

大考中心提醒，考生姓名或通訊地址如需造字，請向大考中心提出申請，以免因資料錯誤而影響權益。高中英語聽力測驗第一次考試全面開放試場冷氣服務，如因身心因素需於無冷氣試場應試者，應於報名時勾選無冷氣試場並加註說明申請事由。報名日期截止後，不得要求更改。

高中英聽測驗僅限高三在學學生、高中畢業生或具同等學力者報考。集體報名費每次每人350元，個別報名則每人380元。低收入戶報名費全免，中低收入戶則減免報名費6成。

大考中心說，高中英語聽力測驗預備時間為10 分鐘，考試說明及正式考試為50分鐘，合計60 分鐘。考試開始鈴聲響畢後即不得入場。依違規處理辦法，考試開始鈴聲響畢後，逕行入場者，該節不予計分。

高中英語聽力測驗共含五大題型：「圖片聽解」、「對答」、「簡短對話」、「短文聽解」與「長篇聽解」。所有試題皆為選擇題，除「圖片聽解」包括部份多選題外，其餘皆為單選題。

高中英聽測驗成績可用於「繁星推薦」、「申請入學」及「分發入學」等三項招生管道檢定項目，也可作為申請入學管道第二階段審查資料。高中英語聽力測驗成績使用有效期限三年。