員警見狀，一刻不耽擱，即讓男童與母親搭乘警車並開啟警示燈，一路鳴笛直奔醫院急診。（照片 / 警方提供）

林姓民眾向員警求助。（照片 / 警方提供）

「我3歲兒子吐白沫！」 父颱風夜硬闖派出所求救 警4mins送院

台中市一名林姓男子（3日）晚8時30分許突闖成功派出所，神色焦急地向員警哭訴，稱其3歲兒子突發高燒，眼睛上吊且已口吐白沫，他原打算自行送醫，但顧慮路上紅綠燈多、車速慢，恐耽誤小孩送醫，因此情急之下到派出所向警方求救。員警見狀，一刻不耽擱，即讓男童與母親搭乘警車並開啟警示燈，一路鳴笛直奔醫院急診，全程僅用時4分鐘。林男事後對員警說，兒子感染A流多日，當晚症狀忽然加重，所幸男童及時送醫治療，現已無大礙。

根據警方說法，霧峰分局成功派出所員警王啟仲（3）日晚間值班時，突然有一輛白色轎車急駛進派出所，林姓民眾下車後即衝進所內，懇請員警協助：「我 3歲兒子口吐白沫！」

該名員警隨後往車內查看，見林妻懷中男童情表情呆滯、口吐白沫，隨即駕駛警車，並全程開啟警示燈與警笛，將男童送往大里仁愛醫院急診室治療，原本10分鐘路程也大幅縮短至4分鐘。經送小兒科醫師治療，當員警得知男童已無大礙後才離開，林男一家對警方及時伸出援手，也誠摯致以謝意。