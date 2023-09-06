今起開放網路報名。（曾雪蒨攝）

超跑好手林義傑擔任集集鐵道半程馬拉松活動代言，宣揚運動選手吃香蕉房抽筋等好處。（曾雪蒨攝）

睽違4年的南投集集鐵道半程馬拉松將於2024年3月10日復辦，特別邀請超馬好手林義傑，在6日網路報名開跑記者會上代言宣傳，他說路跑沿途會經過綠色隧道、軍史館，還有沿途香蕉補給站補充體力，廣邀全國跑友快報名！

南投縣政府6日舉行「集集鐵道半程馬拉松」記者會，縣長許淑華、集集鎮長吳大村特別邀請超馬好手林義傑、活力女星宋城希、格鬥天王張景雄3人擔任代言人，一起啟動半馬報名活動揭開序幕，也號召跑友即日起快上網報名登記。

超跑好手林義傑說，為了代言這場半馬活動，他在今年8月已經先試跑過一次，他認為路跑行經的道路路程不算平緩，有坡道、有大橋、有隧道，但沿途有集集軍史公園等景點，這次開車經過時不會發現的新景點，反而是路跑經過才會發現。

林義傑還說自己曾經跑過76個國家，吃了76個國家的香蕉，發現「全世界最好吃的香蕉在集集，而且可以沿途邊跑邊吃！」他說香蕉不只好吃還能防抽筋，是長跑者的好伙伴；他也現場推薦集集香蕉製作的香蕉蛋糕跟香蕉蛋卷，呼籲跑友們快快上網報名，明年春天一起到集集路跑吃香蕉！

縣長許淑華說，集集小鎮觀光大鎮，一直是自行車與路跑者的最佳選擇，繼集集鎮公所4年前推出集集鐵道半程馬拉松後，這次是疫情解封後恢復舉辦，這次活動分為21公里、12公里、5公里共3組，活動雖是在明年3月舉行，但集集半馬活動最特別，所以提前宣傳並開放報名，希望更多朋友一起到南投縣集集鎮參加這場低碳跑旅活動。

集集鎮長吳大村說，即日起開始至12月28日，跑友可至賽事官方報名網頁（https://bao-ming.com/eb/content/5809）報名（如於報名截止日前限額已滿，則不再接受報名），歡迎全國民眾一同到集集小鎮來一趟路跑輕旅行，感受小鎮古韻人情，品嚐在地農產美食。