澎湃新聞6日報導，大陸應急管理部會同有關部門單位，會商分析2023年8月大陸全國自然災害情況，自然災害以洪澇、乾旱、颱風和地質災害為主，風雹、地震、森林火災等也有不同程度發生。8月各種自然災害共造成888.7萬人次不同程度受災，因災死亡失蹤168人，緊急轉移安置54.7萬人次；倒塌房屋1.1萬間，嚴重損壞2.9萬間，一般損壞8.2萬間；農作物受災面積2307.3千公頃；直接經濟損失341.9億元（人民幣，下同）。

8月大陸全國自然災害主要特點有：

一、松遼流域遭受嚴重汛情災情，西北西南等地局地山洪和地質災害多發。

繼7月底8月初京津冀等地發生極端強降雨後，8月大陸全國還出現5次強降雨，累積面降雨量108毫米，較常年同期偏多6％，西南南部、西北中南部、東北北部等地偏多5成至1倍。東北地區松遼流域發生較為嚴重汛情災情，松花江發生2023年第1號洪水。

8月初，受颱風殘留雲系北上和西風槽疊加影響，東北地區多地出現強降雨，黑龍江、吉林部分農田受淹，道路交通、通信電力等基礎設施損毀，直接經濟損失170.9億元；西北、西南等地多地出現分散性強降雨，陝西、四川、雲南、甘肅、湖北山洪和地質災害多點散發。

總體上，洪澇和地質災害共造成431.6萬人次不同程度受災，因災死亡失蹤160人，倒塌房屋1.1萬間，直接經濟損失232.3億元。

二、華北、東北等地旱情解除，西北部分地區旱情相對凸出。

7月底以來，華北、東北地區出現連續強降雨過程，前期旱情解除，部分地區發生旱澇急轉。目前，大陸全國大部地區土壤墒情總體適宜，西北東部和華北西部等地部分地區土壤中度以上缺墒。受持續高溫少雨等影響，西北地方內蒙古西部、寧夏、甘肅大部、青海東部等地降水和區域內河流來水量偏少，水庫蓄水不足，部分地區人畜飲水和農業灌溉出現臨時困難，農牧業生產受到一定影響，旱災峰值時共268萬人次不同程度受災，農作物受災面積1279.5千公頃。此外，湖北、湖南等地出現旱情，部分農作物受災。

三、西北太平洋和南海有5個颱風生成，颱風卡努對東北地區造成較大影響。

8月西北太平洋和南海共有5個颱風生成，分別是7號颱風蘭恩、9號颱風蘇拉、10號颱風達維、11號颱風海葵和12號颱風鴻雁。今年第6號颱風卡努於7月28日在菲律賓以東洋面生成，8月11日以熱帶低壓在遼寧省莊河市沿海登陸，東北地區多地再度出現強降雨，松遼流域多條河流出現超警戒水位，部分地區出現農田漬澇，遼寧、黑龍江等地共8.8萬人不同程度受災，農作物受災面積21.5千公頃，直接經濟損失9.2億元。

四、華北、華東、西北、西南部分地區遭受強對流天氣，局地農作物受災。

8月大陸全國共出現4次強對流天氣過程，主要集中在華北、華東、西北、西南等地，內蒙古、雲南、陝西等地農業損失相對較重。其中，8月上旬，內蒙古烏蘭察布、赤峰等地出現局地強對流天氣過程，部分農作物及設施大棚受損；8月中旬，雲南曲靖、昆明等地遭受冰雹、大風天氣； 8月下旬，陝西銅川、渭南等地出現短時強降雨、冰雹天氣，部分水果蔬菜作物受災。此外，8月13日，江蘇省鹽城市大豐區遭遇龍捲風，造成2人死亡。總體上，風雹災害造成69萬人次不同程度受災，因災死亡8人，農作物受災面積91.2千公頃，直接經濟損失11.2億元。

五、山東德州發生5.5級地震，內蒙古、黑龍江發生多起森林火災。

8月中國大陸地區共發生4級以上地震11次。其中，震級最高的為8月6日山東德州市平原縣5.5級地震，為近年來山東省發生的最強地震，造成德州、聊城等地2900餘間房屋不同程度損壞，直接經濟損失2.3億元。其餘4級左右地震未造成明顯災害損失。此外，據初步統計，8月大陸全國共發生森林火災36起，其中內蒙古21起、黑龍江14起，均為雷擊火引發；未發生草原火災。