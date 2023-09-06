立凱-KY授權夥伴以色列化工集團(ICL)，8月初已於美國聖路易斯舉行電池材料製造廠動土典禮，該廠將成為美國第一家大規模磷酸鐵鋰(LFP)製造廠。由於美國在儲能、電動車和綠色能源產業上對電池材料需求持續成長，該廠預計於2025年開始營運後，可望滿足美國製造重要電池材料的需求，可望吸引電動車大廠客戶。
立凱8月底股價摔至48.6元低檔後，9月回升重返50元關卡。周三外資擴大賣超，並連3日賣超，立凱周三失守5日線。
磷酸系鋰電材料與鋰智財供應商立凱-KY(5227)周三公告2023年8月合併營收為0.44億元，年增28.93%、月減28.02%，創下今年次低。由於反應材料成本調漲售價，與公司轉型為鋰智財授權公司認列授權收入，2023年截至8月累積合併營收為6.48億元，年增123.48%。
立凱-KY授權夥伴以色列化工集團(ICL)，8月初已於美國聖路易斯舉行電池材料製造廠動土典禮，該廠將成為美國第一家大規模磷酸鐵鋰(LFP)製造廠。由於美國在儲能、電動車和綠色能源產業上對電池材料需求持續成長，該廠預計於2025年開始營運後，可望滿足美國製造重要電池材料的需求，可望吸引電動車大廠客戶。
立凱8月底股價摔至48.6元低檔後，9月回升重返50元關卡。周三外資擴大賣超，並連3日賣超，立凱周三失守5日線。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。