立凱-KY授權夥伴以色列化工集團(ICL)，8月初已於美國聖路易斯舉行電池材料製造廠動土典禮，該廠將成為美國第一家大規模磷酸鐵鋰(LFP)製造廠。由於美國在儲能、電動車和綠色能源產業上對電池材料需求持續成長，該廠預計於2025年開始營運後，可望滿足美國製造重要電池材料的需求，可望吸引電動車大廠客戶。

立凱8月底股價摔至48.6元低檔後，9月回升重返50元關卡。周三外資擴大賣超，並連3日賣超，立凱周三失守5日線。