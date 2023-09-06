由英國商業貿易部(Department for Business and Trade)首席科學顧問莎克莉芙(Julia Sutcliffe)教授所帶領的半導體商務代表團將於9月5日周二首度訪問台灣，參加2023國際半導體展(SEMICON Taiwan)。此代表團由19家具創新力與高成長潛力的英國企業所組成，將首度以英國館方式，在今年2023國際半導體展中展示英國在半導體產業各相關領域的實力。台灣是全球半導體製造中心，代表團此行將與台灣半導體相關產業人士就貿易、投資和研發合作等面向發展夥伴關係，增進雙邊合作商機。

英國在全球半導體價值鏈的三大重要領域擁有戰略優勢，分別為半導體設計和矽智財、化合物半導體，以及有強大學術網絡所支持的世界領先半導體研發能力。英國政府在今年5月發布的《國家半導體策略(National Semiconductor Strategy)》亦表明英國致力尋求國際合作的承諾、強化英國在亞太地區的實力和專業，並推動雙邊與多邊互惠的貿易和投資商機。

英國參加今年國際半導體展的頻繁動作，也發布國家半導體策略，目標在凸顯英國國家半導體策略中所明列的英國在化合物半導體、研發、矽智財和晶片設計領域之優勢。19家英國企業代表將透過國際半導體展，展示英國創新設計、軟體、半導體設備和材料。