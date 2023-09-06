一位名叫瑪麗亞•沃龍佐娃 (Maria Vorontsova)博士後研究員，在瑞士MDPI出版集團的科學期刊上發表了5篇文章，也在美國內分泌學會期刊上發表一篇論文，引起了一些爭議，因為沃龍佐娃是俄羅斯總統普丁的長女，是一名專業的內分泌醫學博士。

獨立媒體 Mozhem Obyasnit報導，沃龍佐娃的3篇文章是與其他人合著的，發表時都在俄羅斯入侵烏克蘭之後，此時西方已經對俄羅斯全面制裁。一位科普雜誌匿名編輯表示，制裁屬於經濟行動，而沃龍佐娃的文章屬於學術自由。

但是另一種看法認為，學術報導也與經濟有關，因為著名期刊的文章，也相當於專業認可，這很輕易就能代換成經濟利益。MDPI出版商和美國內分泌學會，對此沒有任何回應

在俄烏開戰之後，美國提出俄羅斯重要人物的制裁名單，沃龍佐娃和她的妹妹卡特琳娜•吉霍諾娃(Katerina Tikhonova)也被列入。歐盟表示，沃龍佐娃之所以被列入制裁名單，是因為她是俄羅斯諾門科公司( Nomenko)的共同持有者，該公司參與了俄羅斯醫療保健私人投資計畫，沃龍佐娃認為也與俄羅斯政府有關。

不過，克里姆林宮對普丁的家人極度嚴格保密， 普京從未承認沃龍佐娃和吉洪諾娃是他的女兒，在採訪中經常只說她們為「這些女生。」