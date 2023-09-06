日本政府高層官員透露，人在印尼訪問的日本首相岸田文雄，今天出席日中韓與東南亞國家協會（ASEAN）峰會之前，已與中國國務院總理李強接觸並交談。
雖然目前暫不清楚兩人交談內容，但日本富士新聞網報導，兩人可能針對日本將福島第一核電廠「核處理水」排放入海一事交換意見。
岸田在此次出訪的一連串活動中，原則上將向中國說明排放核處理水的安全性，並要求中國方面修正對日本水產品的進口禁令。
日本經濟新聞報導，這是岸田首度當面與今年3月上任的李強交談。兩人是在東協加上日中韓3國峰會前碰面。
日本政府高層官員透露，人在印尼訪問的日本首相岸田文雄，今天出席日中韓與東南亞國家協會（ASEAN）峰會之前，已與中國國務院總理李強接觸並交談。
雖然目前暫不清楚兩人交談內容，但日本富士新聞網報導，兩人可能針對日本將福島第一核電廠「核處理水」排放入海一事交換意見。
岸田在此次出訪的一連串活動中，原則上將向中國說明排放核處理水的安全性，並要求中國方面修正對日本水產品的進口禁令。
日本經濟新聞報導，這是岸田首度當面與今年3月上任的李強交談。兩人是在東協加上日中韓3國峰會前碰面。
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