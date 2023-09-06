（17:39更新）氣象局持續發布20縣市豪雨特報，低壓帶影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（6）日下午至晚上，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義縣、嘉義市、宜蘭縣及花蓮縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、台北、新竹市、台中、雲林、南投、台南、高雄、馬祖（莒光）地區及其他山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

氣象局持續發布20縣市豪大雨特報。（氣象局）

氣象局針對台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時15分止，宜蘭縣梵梵溪(芃芃野溪溫泉)發布災防告警，山區暴雨持續時間至18時40分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。

氣象局表示，今日台灣仍位於大低壓帶中，水氣較多，天氣不穩定，各地都會有局部短暫陣雨或是雷雨，午後配合熱力作用之下，有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，伴隨雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，外出務必攜帶雨具備用，山區已有連日降雨，土石容易鬆動，前往山區請多加注意；溫度方面，各地高溫普遍在30到34度，沒下雨時感受較為悶熱。

今年第13號輕度颱風「鴛鴦」，早上8時中心位置在台北東方1180公里之海面上，以東北方向朝日本南方海面前進，對台灣天氣沒有影響。