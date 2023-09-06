西班牙指標媒體「ABC日報」3日刊登駐西代表張俊菲專訪，談及台西與歐洲關係發展，及中國威脅下的台灣立場。她呼籲聯合國機制接納台灣，「使世界更加安全、永續與公平」。

駐西班牙代表張俊菲剛抵任1個多月即受西班牙指標性主流媒體「ABC日報」專訪。「ABC日報」3日以標題「中國的擴張作為不會止步於台灣」，在國際版以全版刊登訪問內容。

ABC日報開頭說明，張俊菲曾在南美洲從事外交工作30年，目前擔任台灣駐西班牙代表，這是她首次接受西班牙媒體訪問。她在訪談中除了說明台灣的外交計畫，也警告台海戰爭的風險、以及將對全世界造成的後果。

張俊菲談及台灣的外交目標，以及如何改善台灣與西班牙的關係時表示，她除了延續已達成的外交進展外，也將致力促進雙邊領域，包括經濟、商業、旅遊、文化和學術交流。

張俊菲指出，儘管台灣和西班牙之間不具外交關係，但是雙方關係在歐盟框架內順利發展。在後疫情時代，台灣期盼進一步強化與西班牙的交流，維持與立法部門的關係，並努力促進與行政部門的互動，尋求兩國人民的互利共贏。

ABC日報記者問及近來歐洲各國議員訪問台灣後的外交變化，張俊菲指出，台灣是歐盟寶貴可靠的合作伙伴，歐盟關注台海的安全與穩定，歐洲議會也對台灣展示明確有力的支持，近年已通過逾25項決議，強調台灣是「共享自由、民主、人權與法治的伙伴」。

張俊菲說明，6月歐盟領袖峰會對台海日益緊張的情勢表達關切，歐盟理事會反對任何試圖以武力或脅迫片面改變現狀的舉動。此外，台灣與中、東歐國家的關係活躍，總統蔡英文7月26日接見歐洲議會外交委員會15人訪問團時，曾宣布台灣將繼續深化與歐盟在網路安全、投資、供應鏈韌性和技術新創等領域的合作。

談及台海情勢和台灣立場時，張俊菲提到，中國對台灣施加軍事、經濟和外交壓力，公然挑戰國際秩序，破壞台海和印太地區的和平穩定。面對北京威脅，全球民主國家必須保持團結合作，因為「中國的擴張作為不會止步於台灣」。

張俊菲強調，儘管遭受中國恐嚇，台灣人民仍向世界展示韌性。除了加強自衛能力，汲取當前俄烏戰爭的教訓、制定非對稱戰略，同時也積極爭取全球支持。

張俊菲提到，只要國際社會持續關注、台灣持續與民主國家合作，「台海戰爭並非不可避免」。鑒於台灣的戰略地位，衝突不但破壞民主自由價值，也將給世界帶來災難性後果。因為全球半數以上貨櫃航經台灣海峽，且台灣生產全球90%以上尖端半導體晶片。

張俊菲並指出，8月18日美日韓三國領袖峰會上，重申了「台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素」。

張俊菲提及，七大工業國（G7）4月在日本舉辦的外長峰會表示，支持台灣有意義地參與國際組織，包括世衛組織大會和其技術會議，表明國際社會應能從所有合作夥伴的經驗中受益。

此外，歐洲議會和歐洲國家包含西班牙在內的各地區福爾摩沙俱樂部（Formosa Club），也在多項決議中明確指出台灣是國際社會不可或缺的成員，強調台灣參與國際組織的必要性。

張俊菲於專訪最後呼籲，聯合國和世衛機制接納台灣，不僅是台灣人民的權利，也將「有助世界變得更加安全、永續與公平」。