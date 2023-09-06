證交所積極打造「創新＋永續」的新經濟產業聚落，自9月起鬆綁創新板6大規定。同時，在投資人及證券商的共同積極參與下，合格投資人戶數不斷攀升，至7月底止，全市場合格投資人戶數已超過22.6萬戶，預估此次鬆綁合格投資人條件，潛在戶數將可望增加81萬人、大增1.5倍。

證交所為支持政府產業發展策略，召募優質潛力企業，積極打造「創新＋永續」的新經濟產業聚落，自今年9月起，將鬆綁創新板發行面及交易面等6大規定，包括刪除申請上市資本額條件、調整改列一般板的集保規定，以及再降合格投資人資格條件等，期能提供新創企業更便利的籌資環境。

在投資人及證券商的共同積極參與下，證交所持續耕耘有成，合格投資人戶數不斷攀升。截至今年7月底止，全市場合格投資人戶數已超過22.6萬戶。

證交所說，此次鬆綁將法人的證券交易經驗由2年減為1年，自然人財力證明由500萬元下修為200萬元、平均所得由150萬元降為100萬元，預期將吸引更多投資人共襄盛舉，預估潛在戶數將可望增加81萬人、大增1.5倍。

證交所表示，「創新板合格投資人推廣獎勵活動」自今年4月開跑以來，深獲廣大民眾喜愛，截至目前為止，已陸續送出400份千元禮券、18台最新型iPhone 14 Pro 128GB手機及3台Gogoro Delight電動機車等百萬好禮。

證交所再次提醒，敬請合格投資人好好把握機會儘早登錄，有機會獲機車、手機、禮券等大禮。相關活動詳見證交所網站「首頁>臺灣創新板>創新板合格投資人推廣獎勵活動專區」項下，也可掃瞄QR code直接進入活動網頁，完成資料登錄與上傳風險預告書，即可參加抽獎，總獎品價值逾200萬元。