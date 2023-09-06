鑽石生技今天競拍結果不如預期，最低得標價格僅39.85元，低於公開申購價格40元，造成今在興櫃市場股價表現不佳，收63.2元下跌8.34％。但以收盤均價64.83元與公開申購價格40元相較，仍有24.83元、2.48萬元的價差，套利空間近達六成。

鑽石生技此次IPO，擬辦理競價拍賣股數68,000仟股，公開申購股數為17,000仟股。此次參與競拍投標之投標單筆數計5,657筆，合格標單共5,400筆，以美國標決定競價拍賣得標價格，今天在證交所完成電腦開標，並全部順利拍賣。

開標結果最低得標價格39.85元，竟然低於公開申購價格，最高得標價格為71元，得標加權平均價格47.18元；另依相關辦法規定，鑽石生技競價拍賣最低承銷價格為37.74元，此次辦理公開申購價格為40元，9月7日至11日為公開申購期間；9月13日為公開抽籤日。