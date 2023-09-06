瞄準韓國旅客來台旅遊需求，北市昨日率台北12家旅遊相關業者，在首爾五星級樂天飯店舉辦觀光推廣交流會，本次以實境秀最夯的體驗任務概念，提出「챌린지48시간 undiscovered Taipei（挑戰48小時 探索你所未見的台北）」，北市觀傳局表示，現場也為台韓雙方業者建立交流平台，鼓勵韓國旅客探索多元風貌的台北。

北市5日赴首爾五星級樂天飯店舉辦觀光推廣活動與業者交流會，邀外交部駐韓國台北代表部大使梁光中、韓國觀光公社室長李永根、交通部觀光局駐首爾辦事處主任郭笙如及23家韓國組團旅行社業者及旅遊媒體共同與會，透過現場交流，提升韓國旅客到訪台北的動力。

觀傳局表示，本次推廣緊扣韓國旅遊實境秀最夯的體驗任務概念，提出「챌린지48시간 undiscovered Taipei（挑戰48小時 探索你所未見的台北）」，瞄準疫後韓國百萬人次赴台的龐大旅遊需求，現場也為台韓雙方業者建立交流平台，鼓勵韓國旅客探索多元風貌的台北。

梁光中說，本次活動主題為「챌린지48시간 undiscovered Taipei（挑戰48小時 探索你所未見的台北）」，台北有許多獨特的景點及活動，非常歡迎韓國遊客也能親自來體驗，認識不一樣的台北。

李永根也說，台灣與韓國觀光交流密切，疫後互相到訪人數也不斷增加，很高興台北市到韓國首爾辦理觀光推介會，為雙方觀光相關業者提供良好的平台、相互交流資訊，預祝台北市觀光推介會圓滿成功。

觀傳局補充，每年9月中秋節後至隔年2月為韓國赴台旅遊旺季，已規畫一系列台北觀光行銷活動，包括於江南地鐵站打造「台北城市光廊」、參展大邱炸雞啤酒節光等，此外，預計9月中旬邀請韓國組團社來台踩線，親自體驗48小時日夜都好玩的旅遊挑戰。