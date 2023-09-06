大陸央視新聞用戶端報導，聯合國安理會美東時間5日就其工作方法、如何改進工作組工作等問題進行討論。中國大陸常駐聯合國代表張軍就包括安理會檔執筆國問題、安理會改革及其他工作方法問題闡述了中方觀點。中方代表表示，安理會應該聚焦核心授權，必須集中精力處理威脅和平與安全的重大問題。中方反對個別國家出於政治目的推動安理會過多討論國別人權問題。安理會應該堅持效果導向，致力於解決實際問題。

張軍指出，目前令中方關切的是，一些成員似乎只關心在安理會聽到不同聲音，而不關心如何達成一致意見，似乎只在意回應非政府團體或個人的觀點，而刻意忽視當事國政府的關切。

中方代表表示，安理會文件的執筆國問題日益引發爭議。安理會現實情況是少數常任理事國長期壟斷多數議題的執筆國，個別執筆國有時把國別立場凌駕於集體之上，已經成為很多問題的根源。執筆國安排必須進行調整，體現公平、平等和開放。中方代表還表示，中方一貫支持安理會進行合理、必要改革，優先增加開發中國家的代表性和發言權。

所謂「執筆國」，就是為聯合國安理會會議，起草文件的國家。為了開會流程順暢，需要有一個「執筆國」存在，為會議起草一個綱領性文件。這份綱領性的文件，就是聯合國安理會成員國表決的內容。而起草這份文件的國家，就是執筆國。