漫威電影中雷神索爾使用的鎚子，及英國傳說名劍「石中劍」，在故事中都呈現難以被人拔起的形象，但日常生活中真的有這種東西嗎？有網友近日在臉書分享一張圖片，認為真正拔不出來的東西，其實就是台灣很常見的「塑膠椅」，結果引起超過3.7萬名網友的共鳴，直呼「太寫實了」。

一名網友近日在臉書「爆廢公社二館」分享一張網路圖片，只見上面有索爾使用的雷神之鎚，還有傳說中亞瑟王使用的石中劍，隨之而來的則是台灣很常使用的塑膠椅，該名網友並說「我是真的拔不出來…」

一張網路哏圖瞬間引起超過3.7萬名網友點讚表達認同，驚呼「有同感」、「超！難！拔！！！」「根本寫實」、「太有感了吧」、「拔到龜藍趴火」、「超討厭拔椅子」、「超級貼切，感同身受，泣」。

不少網友笑說「拔起來還會夾到手」、「拔出來的真的是神」、「這真的要用摔的」；另外也有網友提供妙招，解釋「椅子倒放很容易就拿的起來」、「把椅子倒過來，四角朝天，我們時常拿來饋咖的那個邊邊稍微ㄠ一下就慢慢開了」。