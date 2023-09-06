今年以來，中美高層頻頻會面，似乎仍阻止不了雙方關係再探谷底。根據《華爾街日報》引述知情人士，北京當局日前下達一道命令，禁止中央政府機關官員在工作上使用蘋果（Apple）的iPhone手機，也不能帶進辦公室。

報導指出，北京政府致力於減少對外國技術依賴、提升網路安全，禁用iPhone手機是最新措施，希望能藉此管控敏感訊息外流。管制範圍除了iPhone手機之外，還有其他外國品牌設備。事實上，近年來部分中央政府單位已禁止員工上班使用iPhone手機，這項新禁令將「進一步擴大」實施範圍，同時政府也會加強力度，確保規定嚴格執行。

中國國務院新聞辦公室、蘋果公司均未立即回應記者的置評請求。

華為手機近期推出新款5G手機，採用的是7奈米晶片，顯示面對美國制裁，中國仍有能力取得技術進展。圖為廣東深圳的華為門市。（路透）

報導指出，北京這項行動可能對外國品牌帶來嚴重影響。以蘋果為例，中國是它最大的市場之一，獲利約占其總收入的19%。未來管制力道是否延伸到民眾身上，仍有待觀察。

隨著美中對抗加劇，中國政府近年來實施更嚴格的資訊管控，今年7月起更施行新版「反間諜法」，擴大間諜定義並強化執法，引起外商和外籍人士擔憂。

與北京相似的是，美國政府也嚴禁聯邦政府員工在工作時使用TikTok社群平台，並限制國內企業與中國手機品牌華為（Huawei）交易。