馬文君痛斥，賴清德曾說「義務役不用上戰場」，根本是公然說謊，明年義務役不但要上戰場，還要去外島，還要上灘頭。（立委馬文君提供／楊靜茹南投傳真）

馬英九執政時代因兩岸關係穩固，兵役役期從1年義務役降為4個月軍事訓練役，蔡英文執政期間兩岸局勢、中美關係緊張加劇，蔡英文將4個月役期恢復成1年，2024年實施，明年徵兵9100人，其中700人要去外島，立委馬文君嘲諷：「金馬獎回來了！中獎率近8％。」

2000年首度政黨輪替、陳水扁上任後《兵役法》大幅修正，義務役役期從2年縮減為1年10個月，同年8月起首次徵集替代役，2004年役期改為1年6個月，接著兩次縮短各2個月，2008年役期剩1年，2008年馬英九上任後，認為兩岸政治、軍事局勢穩定，2013年將1年義務役改為4個月軍事訓練役，蔡英文認為兩岸局勢、中美關係緊張加劇，2024年義務役恢復為1年。

立委馬文君說，明年度的國防預算說真話，因應部隊長期編現比偏低，明年起徵召9100名1年役期義務役，至少700人將派駐東沙、東碇、亮島、高登、馬祖東引、金門，與澎湖馬公等外離島服役，與志願役人員混編。換句話說，昔日台灣役男戲稱的「金馬獎」回來了，平均13人中1位，「中獎率」近8％。

「副總統賴清德曾說『義務役不用上戰場』，根本是公然說謊！」馬文君痛斥，要選總統的人，無法回應「票投民進黨，青年上戰場」議題，竟然用騙的，即使國防部宣稱分發外島將以「具備中高專長」、「戶籍設外離島」、「志願選填」為主，但是部隊員額補不滿，義務役有選擇不去的權利？根本是公然說謊，「義務役不但要上戰場，還要去外島，還要上灘頭」。