中秋連假準備登場，許多民眾已經開始準備要大烤特烤，各大賣場也紛紛推出中秋限定的燒烤組合。一位女子近日曬出一張照片，表示她前往好市多買了「豪華肉品燒烤組」，品質讓她大讚「肉質真的好鮮美」，貼文曝光後卻是全網歪樓，原來女子的愛貓趁機跑進燒烤組附贈的保冷袋中，讓不少會員紛紛笑說「買肉送貓」一定買爆。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「中秋節烤起來！」，大讚好市多的豪華肉品燒烤組「肉質真的好鮮美」；照片中則能發現，「豪華肉品燒烤組」內容物包括特選翼板、特選紐約客、頂級無骨牛小排等燒烤肉片及保冷袋，其中原PO的黑白愛貓調皮的跑進了保冷袋中，和3款肉品一起出鏡，相當吸睛。

對此，許多網友紛紛回應，「有貓？買爆！」、「我也要去買有貓的組合～」、「貓看起來也很鮮美，吸一口肚肚」、「每買一組肉，就有一隻貓貓受害」、「有附貓，就一定要買」、「那隻貓咪有夠鮮」、「袋子裡的太新鮮了，好可愛」、「我的袋子怎麼少給我貓，要客訴」、「請問還有買貓送肉嗎？」、「肉質新鮮到，會從袋子裡跳出來貓你一掌」、「我是不是該去退貨，保冷袋打開少一隻貓」。

另外也有不少人實際討論燒烤組盒，認為其實「豪華肉品燒烤組」最主要是買保冷袋送肉品，「又到了買袋子送肉的季節了嗎？」、「被袋子燒到，買櫝還珠」、「想要袋子」、「袋子好像跟去年不太一樣」。