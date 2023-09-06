中央氣象局下午發布20縣市豪大雨特報，苗栗縣地區發起還大雨，國道3號北上143公里處苗栗路段，6日下午4點多，疑似天雨路滑、視線不良，發生7輛車追撞事故，有2人輕傷送醫，警消人員目前仍持續處理事故。

苗栗縣消防局今天下午4點38分接獲民眾通報，隨即派遣通霄、苑裡分隊前往，共計出動3車7人，國道警方也獲報到場支援，車禍現場為內線車道，共有7台車追撞，其中有2人輕微玻璃割傷，經處置後送通霄光田醫院，目前並無大礙。

警消人員目前持續在現場協助救援與指揮交通，詳細事故原因仍有待釐清。