中國官媒證券時報今天在頭版發表評論文章稱，房地產市場限購、限貸、限售等限制性政策已「不合時宜」。受到消息激勵，在香港上市的大陸房地產股全面飆漲，中國恆大收盤暴漲82%。

中國官方持續端出振興房市措施後，證券時報6日發表題為「因城施策取消非必要限購限售，支持樓市復甦」的評論文章。

文章稱，限購、限貸、限售等限制性政策，是過去在房地產市場過熱階段推出的抑制投機炒房的措施。在當前房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢下，繼續執行已「不合時宜」。

文章並稱，目前，嘉興、瀋陽已經取消了限購和限售政策，為進一步提振房地產市場、穩定有潛在購房需求群體的信心和預期，「非一線熱點城市的房地產購售限制性政策都可因城施策儘快取消」。

受此激勵，在香港上市的中國大陸房地產公司，今天股價罕見全面飆漲。

綜合新浪財經等陸媒報導，中國恆大午盤後大漲，下午以港幣0.64元（約新台幣2.6元）作收，漲幅高達82%，創8月29日復盤（恢復交易）後最佳表現。

中國房企龍頭碧桂園，此前股價慘跌淪為每股1元以下的「仙股」，今天也大漲20%收1.22元，擺脫仙股稱號，8月24日迄今漲幅近6成。該公司昨天完成兩筆合計2250萬美元的境外債票息的支付，繼續保持仍未實質性違約的狀態。

融創中國昨天成功回歸港股通標的股票名單，今天又大漲68%，收2.66元，股價創4月以來新高，近3個交易日累計漲幅逾127%。

今天漲幅最高的則是億達中國，股價飆漲320%收0.42元。