上證指數6日收漲3點，兩市成交額合計縮減至人民幣（下同）7,713億元。上證指數盤中最多跌17點或0.55％，低至3,136點後，最多漲7點或0.25％，高至3,162點，全日收盤報3,158點，漲3點或0.12％，成交額為3,240.01億元。