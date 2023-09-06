香港信報報導，深成指下滑，最多跌91點或0.87％，低至10,449點，尾段跌幅收窄，全日收盤報10,515點，跌25點或0.24％，成交額為4,472.79億元。
滬深300指數報3812點，跌8點或0.22％，創業板指數報2101點，跌9點或0.47％。
各類股個別發展，半新股漲3％，房地產、化工股漲逾1％，石油、汽車製造、煤炭、金融、鋼鐵股靠穩，傳媒娛樂股跌逾1％，生物製藥、電力、水泥、有色金屬股偏軟。
上證指數6日收漲3點，兩市成交額合計縮減至人民幣（下同）7,713億元。上證指數盤中最多跌17點或0.55％，低至3,136點後，最多漲7點或0.25％，高至3,162點，全日收盤報3,158點，漲3點或0.12％，成交額為3,240.01億元。
香港信報報導，深成指下滑，最多跌91點或0.87％，低至10,449點，尾段跌幅收窄，全日收盤報10,515點，跌25點或0.24％，成交額為4,472.79億元。
滬深300指數報3812點，跌8點或0.22％，創業板指數報2101點，跌9點或0.47％。
各類股個別發展，半新股漲3％，房地產、化工股漲逾1％，石油、汽車製造、煤炭、金融、鋼鐵股靠穩，傳媒娛樂股跌逾1％，生物製藥、電力、水泥、有色金屬股偏軟。
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