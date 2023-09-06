香港信報報導，深成指下滑，最多跌91點或0.87％，低至10,449點，尾段跌幅收窄，全日收盤報10,515點，跌25點或0.24％，成交額為4,472.79億元。

滬深300指數報3812點，跌8點或0.22％，創業板指數報2101點，跌9點或0.47％。

各類股個別發展，半新股漲3％，房地產、化工股漲逾1％，石油、汽車製造、煤炭、金融、鋼鐵股靠穩，傳媒娛樂股跌逾1％，生物製藥、電力、水泥、有色金屬股偏軟。

滬指半日跌8點 深成指跌59點
滬指早盤跌9點 深成指跌91點
恒指開高走低挫173點 收近三周低
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