英國半導體設計大廠安謀（ARM）即將赴美掛牌，估募資總額達到48.7億美元（約台幣1556億元），稍早市場傳出蘋果、輝達等大廠將參與認購，台電積是否入股也備受外界關注。對此，台積電董事長劉德音表示，目前仍在評估中，預計這一、二周內決定。

路透報導，全球IP矽智財龍頭安謀將在下周於那斯達克首度公開發行股票（IPO），IPO定價每股47至51美元，募資總額可達48.7億美元。IPO完成後，母公司軟體銀行對安謀持股比重約90.6％。

安謀5日展開投資人說明會，內情人士透露，包括蘋果、輝達、超微、英特爾及三星電子等主要客戶，已承諾將在IPO當天各自投資2500萬至1億美元認購安謀股票。

台積電也是安謀的合作夥伴，是否搶搭安謀赴美掛牌列車，備受外界關注。

中央社報導，劉德音今（6）日出席國際半導體展大師論壇，被媒體問及是否投資安謀，他回應，台積電還在評估，預計一、二周內決定。劉德音強調，安謀是台積電供應鏈，也是半導體生態系的重要一環，希望安謀能成功、持續茁壯。