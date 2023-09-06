母湯！1名陳姓男子今天駕車行經彰化市彰南路，赫見一旁的小貨車駕駛把便當放在方向盤上，邊開車邊用餐，讓他驚呼「太危險！」警方表示，上述行為除已違規，可開罰，也相當危險，不但危及自身安全，也可能危害到他人。

「有那麼餓嗎？」陳男表示，他開車經過彰化市彰南路段，看見1輛行駛中的小貨車，發現小貨車駕駛僅靠手肘扶方向盤，一手握便當，另一手拿筷子狂嗑便當，讓人看了替其安全捏了一把冷汗。他猜想小貨車駕駛可能在趕行程，才會邊開車邊吃飯，錢是要膁，但性命更要顧。

駕訓班教練指出，開車務必要專心，這年頭馬路三寶已太多，更何況邊開車還邊吃便當，簡直拿駕駛安全開玩笑。正確的駕駛行為是駕駛人坐正，抬頭看前面遠方，正視視野才夠寬廣，雙手放在方向盤上，才能應付四周車子情況，也才能及時應變突發狀況。

彰化警分局快官派出所指出，開車邊吃東西的駕駛行為，已涉及《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第1款，以其他危險方式駕車的規定，可處6000元至3萬6000元不等罰鍰，並可當場禁止駕駛，同時吊扣牌照6個月。