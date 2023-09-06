德國總理蕭茲（Olaf Scholz）本週二（5）表示，德國堅持2030年在全國實現1500萬輛電動車上路的目標，他也呼籲汽車製造商提供更實惠的電動車，而政府也承諾會擴建電動車充電站。談到來自中國大陸車企競爭時，他表示並不擔憂。然而當前德國正面臨能源危機，能源政策似乎與電動車政策不相匹配。

綜合土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）以及《德國之聲》（Deutsche Welle）報導，蕭茲在慕尼黑國際車展（IAA）的開幕致辭中，呼籲汽車製造商提供更實惠的汽車。並且宣布了擴建電動車充電站的計劃。

總理表示：「這不是什麼新鮮的目標，新的一點是我，們正在實踐它。」關於中國大陸的競爭，中國大陸在本次慕尼黑國際車展上非常活躍，不過，蕭茲堅信德國汽車工業不會落於人後。

蕭茲自信表示：「競爭應該激勵我們，而不是嚇倒我們。」他指出，過去德國也曾擔心來自國外的競爭，只是那時關注的對象是日本和後來的韓國車企。不過他認為：「德國仍然是汽車工業的關鍵，未來也將繼續如此。」然而，他表示，目標必須是「德國和來自德國邁向氣候中和的選擇」

「我們必須以不損害大自然的方式在這個國家和世界各地移動，」

不過，上週六（2）蕭茲才表示德國核能依法廢止，相關問題毋需討論，並稱核能已經結束了，核能問題在德國是條死路。正值德國能源危機的當下，德國能源政策似乎與電動車政策不相匹配。