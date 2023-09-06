2010年在花蓮市成立的「乙皮畫廊」，創辦人陳雅玲和先生林喬祥的初心是讓花蓮的朋友，透過藝術行動與花蓮更深刻地互動，經過了幾年的疫情，從困頓中走出來也讓她有了更多的思考，決定從後山走進首都台北。

在花蓮這幾年，「乙皮」持續希望做為花東創作者的發表不台，也希望各地創作者到花蓮時，有個分享創作、交流、對話、成長的平台，讓花蓮的鄉親、孩子們不用花時間長途跋涉到外地，就能接觸欣賞與全台灣乃至全世界接軌的藝術之美，也希望讓到花蓮的遊客意外、驚喜地欣賞在地藝術創作。

陳雅玲2003年和先生從台北移居花蓮後，與東海岸的關係從嚮往轉成為生活，也因而有機會認識許多善於創作的朋友，不論是生長於花東，或是移居花東，甚或僅是以花東為創作主題，如同許多在東岸真實努力地生活著的人們，這些創作者和他們的創作讓陳雅玲夫妻感動。

「乙皮」今年有了新的組合作為後盾，有機會從後山花蓮走進首都台北，將以「扎根東岸山海更深刻的在地化，邁向首都台北更寬廣的國際化」為願景，開幕之初將以「山海．呼喚」、「東岸．祝福」、「緩緩．呼吸」、「四季．問候」、「石說．新語」、「後山．詩意」6檔主題聯展，呈現來自東岸的創作與祝福。