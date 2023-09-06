行政院推動桃園市龍潭科學園區擴建3期，居民日前在公聽會反對不合理徵收後，龍潭八德里日前更成立自救會高喊「反迫遷」抗議徵收。對此，竹科管理局6日表示，龍潭科學園區擴建案因應民意，研議適度排除南側密集住宅區，盼經濟發展與民眾生活共存共榮。

龍潭梅龍路八德段及周邊居民日前組成自救會，在社區掛滿抗議布條，眾人齊控政府不合理徵收，7月首場公聽會後，反徵收居民已連署陳情書送至總統府、桃市府及竹科管理局。科管局當時表示，已收到民眾意見書，會盡快討論是否調整範圍。

科管局6日表示，在聽取及整合各界意見後，已立即重新研議擴建範圍調整可行性，並考量將南側用地如密集住宅區等適度排除，希望達到經濟發展與周圍民眾生活發展共存共榮。

科管局說明，為因應半導體產業先進製程用地需求，強化未來國家經濟競爭力，科管局於今年7月26日舉辦龍潭科學園區擴建案第1次公聽會後，陸續接獲地區立委、當地議員等民意代表、自救會及所有權人意見反映，當地居民不反對經濟發展及產業繁榮，但希望政府也能維護居民權益等。

另外，為周延處理各方意見，原定9月底召開第二次公聽會，也將延後至10月辦理。科管局也強調，未來將持續與民眾溝通，並在法律許可範圍內，從寬從優保障所有權人最大權益 ，以致力達成促進地方發展、保障地主權益與提升產業及國家競爭力三贏局面。