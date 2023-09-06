富采今年8月營收20.47億元，月增3.14%、年減10.30%，創下九個月以來新高，營收表現符合預期；前8月營收146.05億元，年減30.21%。法人預估，今年第三季營收仍恐季比小衰，年減一成以上。

今年下半年營運動能目標向上，雖然受到市場需求影響，回升力道有限，今年整體營運仍恐持續虧損，而長期營運成長動能(如Mini LED車用背光、Micro LED、化合物半導體等技術應用)發酵時程較晚，觀察明年能否帶動轉盈。

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