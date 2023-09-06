富采(3714)8月營收，年減1成、月增3.14%，創下九個月以來新高，營收表現仍符合預期。法人預估，今年第三季營收季比減少幅度縮小，下半年營運動能向上，但回升力道仍有限。周三上市光電股走疲，受到面板雙雄拖累，但LED伴隨產業復甦曙光，股價紛紛走揚，由華興(6164)帶頭，弘凱(5244)、億光(2393)、艾笛森(3591)穩盤上揚，富采周三再遭外資、自營商賣超，股價走疲翻黑收跌。