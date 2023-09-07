知名八點檔男星涂晨洋已經51歲，依然保養得宜，不料卻在今年發現罹患大腸癌。讓他相當疑惑的是，明明平常不碰菸酒，不碰油炸類，也幾乎都吃水煮，還有定期運動的習慣，沒想到仍被癌症盯上。為何已經如此注重養生，還會被癌症找上？雙和醫院消化內科醫師李宗頴表示，罹患大腸癌除了與生活作息和飲食習慣有關，年紀和家族史也是重要因素。

男藝人涂晨洋驚傳罹患大腸癌（圖片來源：真想和你工作室）

消化內科醫師李宗頴提到，大腸癌的高危族群有：超過50歲以上的民眾；家族一等親內有大腸癌罹癌史；飲食習慣愛好高油脂；有抽菸喝酒的嗜好；少運動跟BMI較高的民眾。醫師提醒，坊間常常提到大腸癌一些前兆，包括大便出血、體重減輕、排便習慣改變，或是不明原因的腹痛等等。但其實出現這些症狀，往往代表大腸的腫瘤，已經進展到一定的程度了，可能至少二期、三期以上。醫師強調，針對早期的大腸癌，其實是不會有任何的前兆的，所以這也是篩檢的重要性。

而大腸癌的治療，跟病患的分期息息相關。如果是經由國健局糞便篩檢出來的大腸癌，有7成的病人都是落在早期，可以選擇內視鏡或是外科的手術切除。手術成功後，九成以上有五年以上的存活率。但檢測後若是落在晚期，則表示腫瘤不是侷限在大腸，也跑到肺部或肝臟等其他器官，通常需要放人工血管，做全身性的系統性的化學治療。

大腸癌衛教道具（陳慧玲攝）

依據109年癌症登記最新資料顯示，大腸癌新診斷個案有1萬6,829人，等同於每31分14秒就有1人被診斷為大腸癌。但台灣有七成民眾是外食族，食物選項沒有自己煮來的彈性，怎樣才能吃的健康，減少罹癌幾率？營養師林世航表示，以研究來說，炸物、燒烤類食物與罹癌有直接關係，因為其經過高溫的處理，在烹飪過程中會產生一些致癌物。吃的頻繁度越高，罹癌風險就越高。所以外食族可以從頻率去改善，儘量不要吃炸的、或烤的烹調方式的食物，可以改成吃清蒸、水煮、滷的，用稀釋法的概念去攝取較不健康的食物，降低大腸癌的風險。營養師也認為，外食族最大問題是入口的食物太精緻化，建議外食族多吃糙米、胚芽米、蔬菜和植物性的蛋白質來源，肉吃少一點，從飲食形態做改善，調整自己的生活。

常吃燒烤、油炸類食物易得大腸癌（陳慧玲攝）

最後，醫師提醒，國健局有提供50歲到74歲兩年一次的免費糞便潛血篩檢，建議符合資格的民眾，一定要去做篩檢。小於50歲的民眾，本身若有明顯的家族史，可以使用健保，做大腸鏡的檢查。