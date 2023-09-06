「峽谷BBQ宵夜串燒」搭配清爽乳酸菌飲料品「可爾必思」水語和零咖啡因「十六茶」，沁涼消暑。(晶華國際酒店集團提供)

太魯閣晶英中秋限定「月球大冒險」，邀請旅人扮演中秋童話角色，連結文化與遊戲，感受充滿儀式感的假期。(晶華國際酒店集團提供)

中秋限定DIY活動「養顏桂花蜜」，可和家人或朋友分享季節限定的甜美滋味。(晶華國際酒店集團提供)

今年的中秋節有3天連假，不少人計畫攜家帶眷出遊。位於世界級觀光景點花蓮太魯閣國家公園中的太魯閣晶英酒店，推出節慶主題活動迎賓，包括一期一會的「峽谷BBQ」、DIY手作活動「養顏桂花蜜」、沉浸式體感遊戲「月球大冒險」，讓旅人在大自然鬼斧神工的美景中歡度假期。

中秋就是要烤肉，「峽谷BBQ」是太魯閣晶英酒店一期一會的中秋傳統，每年節慶當晚，飯店會為入住旅客準備現烤串燒、微醺飲品與甜點，再用營火親手烤個鬆軟棉花糖，闔家相聚在皓月當頭的峽谷夜空，乘著微風共享美好「食」光。

9月29日中秋節當晚，廚藝團隊會在飯店頂樓露天空間架起烤爐，展開氣勢十足的「宵夜串燒」派對，菜色內容緊扣與在地共好的理念，使用花東在地食材、縮短食物里程，為環境盡一份心力。近20款美味串燒包含炙烤部落鹹豬肉、小米酒香腸、花蓮瑞穗有機水果玉米、飛烏虎魚丸串、馬告鹽烤蝦等，十分接地氣。其中飯店特別選用9月盛產的鬼頭刀，這款洄游在台灣東部黑潮的特有魚種被台灣漁民稱作「飛烏虎」，肉質鮮彈緊實，相當受到饕客喜愛；鹽烤蝦則是選用花蓮純淨深層海水養殖的白蝦，搭配馬告海鹽更能烘托食材鮮甜。

中秋應景的直火料理當然要搭配飲料才過癮，飯店特別準備單一品種麥芽啤酒「百威金尊」、來自日本的清爽乳酸菌飲料「可爾必思」水語、天然健康的零咖啡因複方茶「十六茶」，讓旅客感受清爽沁涼的中秋燒烤假期。餐後甜點則是使用在地「西寶農場」紅肉李製作的冰沙和營火烤棉花糖DIY。「宵夜串燒」派對現場除了氣氛燈串，還有點點星光，再加上一輪明月，每位住客都能在「披星戴月」的峽谷中，留下難忘的佳節回憶。

此外，太魯閣晶英也為連假打造動靜皆宜的豐富活動，像是結合角色扮演與童話劇情的「月球大冒險」，將傳統故事結合體能，讓旅客更加深刻理解民間傳說所蘊含的智慧和價值觀，感受節慶的迷人魅力。靜態活動則提供「中秋限定DIY．養顏桂花蜜」，特選當令的桂花，將乾燥桂花搭配滋潤養顏的蜂蜜，製成花香滿溢的花蜜，可攜回家和親朋好友共享，送禮自用皆宜。兩項活動皆於9月29日至10月1日的下午2點至晚間9點登場，提供入住旅客免費體驗。