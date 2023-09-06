政府持續推動綠能發展，如何合法「展綠」成為各界關切主題。台電今（6）日於台電總管理處舉辦112年「圖利與便民區辨諮詢」廉政治理研討會，特別邀請到台北地檢署檢察官蒞臨「說法」，幫助破解圖利與便民的模糊地帶。台電表示，此次研討會也邀請行政機關與產業等公私部門人士，針對能源轉型結合簡政服務、綠能相關犯罪型態及企業誠信經營等議題，進行跨域雙向討論交流。

台電說明，為深化「企業服務廉政平臺」機制，經濟部推動「圖利與便民之區辨諮詢」交流座談，台電公司今配合辦理廉政治理研討會，由台電代理董事長曾文生及法務部常務次長黃謀信致詞揭開序幕，邀請臺北地檢署檢察長鄭銘謙、廉政署署長莊榮松等司法機關首長，與各界貴賓及綠能相關廠商共同參與。

台電進一步說明，會中由台電副總經理陳銘樹及臺北地檢署檢察官黃聖，分別就「能源轉型 簡政便民」及「破解圖利與便民暨再生能源反貪腐宣導」等議題說明，並特別邀請東元電機股份有限公司經理林員正經理以研討會主題「綠能趨勢下的電力工程」進行標竿企業經驗分享。

台電指出，研討會中也舉行座談，由台電副總經理陳銘樹主持，台電配電處處長黃銘宏、臺北地檢署檢察官黃聖、內政部營建署組長高文婷及經濟部政風處處長吳滄俯擔任與談貴賓，就台電面對運具電動化趨勢的相應措施、能源轉型的相關法律遵循及公私協力發展綠能等議題深入討論。

台電強調，本次研討會針對企業廠商在參與能源轉型的過程中，所面臨的困境或政策問題進行深度研討，並由台電說明綠能發展相關業務的政策利多，期盼透過與廠商雙向交流，瞭解其實際需求，配合推動簡政便民措施，提升行政作業效能。

台電補充說明，經濟部為持續致力於公私部門交流，結合機關核心產業發展重點策略及服務資源，於111年成立「企業服務廉政平臺」，台電公司未來將持續配合其機制，提供各項有感的簡政便民服務，協助企業落實法遵與誠信治理，促進國家與企業永續經營。(台電廣告)