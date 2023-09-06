巴西官員今天表示，溫帶氣旋帶來的暴雨和強風侵襲南部地區，導致至少22人喪生。當局還警告，接下來可能出現更多洪災。

法新社報導，巴西南大河州（Rio Grande do Sul）州長雷特（Eduardo Leite）在記者會上表示，這是巴西遭受一連串天氣災害中的最新一起，也是有史以來死亡人數最多的一次。

他說：「洪水退去後，穆蘇姆鎮（Mucum）又發現15具遺體，死亡人數達到21人，這個消息讓我們心碎。」

根據地方當局，鄰近的聖卡塔里納州（Santa Catarina）確認有另名死者。累計死亡人數來到22人。

官員表示，4日開始的暴風雨導致近6000人被迫離開家園，南大河州在不到24小時內降下冰雹和超過300毫米降雨，並引發洪水和山崩。

根據路透社，由於淹水嚴重，數百名民眾整理家當緊急逃離家園，達魯茲（Luana da Luz）也是其中之一。

南大河州帕蘇豐杜鎮（Passo Fundo）居民達魯茲說：「自黎明時分起，我們就看到（水）快要淹沒（我們的房子），我們把東西移到桌子上、爐子上，但沒有用。」

巴西聯邦政府已頒布一些災難應對措施，總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）承諾他的政府將採取一切必要措施，以「幫助民眾解決問題」。