英國在台辦事處提供

國際半導體展今天開幕，今年首度推出英國國家館。英國駐台代表鄧元翰表示，英國在全球半導體設計等三大重要領域擁有戰略優勢，與台灣在半導體供應鏈中擁有互補的專業科技，英國館不僅展示英國蓬勃發展的科技創新潛力，也象徵我們渴望向台灣半導體產業取經並加強合作。

英國在台辦事處、英國商業貿易部與國家級創新機構英國創新局共同合作，今年首度於「國際半導體展」推出英國國家館，今天起連續3天展示19家英國半導體領域創新企業，以及英國最先進的化合物半導體應用創新中心。

英國創新局和創新中心也以「英國半導體產業趨勢與創新合作機會」為題，向現場產官學研人員概述英國半導體生態體系現狀與支持產業的相關基礎設施建設，並說明台中正在進行的雙邊合作計劃。

英國在台辦事處表示，英國在全球半導體價值鏈的三大重要領域擁有戰略優勢，分別為：半導體設計和矽智財、化合物半導體，以及擁有強大學術網絡所支持的世界領先半導體研發能力。

英國政府今年5月發布《國家半導體戰略》也表明英國致力尋求國際合作的承諾、強化英國在亞太地區的實力和專業，並推動雙邊與財政部互惠互利的貿易和投資商機。

鄧元翰在英國館開幕致詞時指出，身為全球科技創新領導者，英國與台灣在半導體供應鏈中擁有互補的專業科技，英國可以是台灣最佳的合作夥伴。英國館不僅展示同樣英國蓬勃發展的科技創新潛力，也象徵著我們渴望向揚名國際的台灣半導體產業取經並加強合作。

他說，這是英國首次在國際半導體展上設立國家館，也象徵開啟中英雙邊進一步合作的大門。通過與國際合作夥伴的合作，我們希望推動產業增長，並在全球半導體供應鏈上再度永續持續性和傾向的同時，確保價值英國、標準和目標能力發揮重要的作用。

英國商業貿易部首席科學顧問莎克莉芙則指出，此次在英國館舉辦的19家開創性企業展示了英國在新興半導體科技領域的專業。在全球化和相互聯結的供應體系鏈中，為台灣和英國企業提供了機會的機會，讓我們可以共同合作並探索令人振奮的新合作商機，並且一起善用共享的專業，建立長期的合作夥伴關係。