海軍陸戰隊99旅23歲鄭姓中尉昨（5日）被人發現陳屍在營區榕樹下，家屬質疑遭霸凌被逼死的，更不滿軍方破壞現場。對此，中山附醫法醫科主任高大成認為，死者被發現時應還有體溫，應是發現人救人心切，不是故意破壞；他也強調，是否加工自殺？可從繩結是否有死者皮屑DNA？體內是否有安眠藥殘留去釐清。

鄭姓中尉母親質疑兒子死因，她指稱，兒子凌晨1點26分還打電話給她，未料一早6點多就接到噩耗，「這有天理嗎？」、「他才20出頭這麼乖、孝順」，質疑兒子是被逼死的。並且不滿軍方破壞現場。

高大成說，據家屬說法，鄭姓中尉在凌晨1時30分打給家人，死亡時間可推測在凌晨1時30分以後，被發現約在清晨6時，推估死亡時間不會超過3小時，以體溫1小時降攝氏1度速度計算，他被發現時仍有體溫，應是發現人救人心切，趕緊將人救下，不是故意破壞現場。

雖然現場已被破壞，但要釐清是自殺？被自殺？或加工自殺？高大成指出，仍可從一些跡證去釐清，包括現場繩結是否為死者所打？繩結上是否有死者皮屑、DNA？脖子上的吊痕等，尤其是繩結留有他的指紋或皮屑即可證實是鄭姓中尉自己的打的。

另，體內是否有安眠藥等藥物、是否有外傷？還有監視器、遺書等物證都可以釐清其死因。至於他是否是遭霸凌被逼死的？這部分則待軍方追查。

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