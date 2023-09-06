打臉民進黨！賴清德老家證實是違建 新北市府：將依法開罰 @ChinaTimes ​

民進黨總統參選人賴清德老家是違建，民進黨在闢謠專區澄清為錯誤消息，但新北市政府地政局今(6日)證實該處是違建，且該土地使用類別確屬於礦業用地，再度引發綠能你不能的熱議。媒體人黃揚明接獲爆料，提供賴萬里老家該筆土地的所有人資訊，取得時間為2011年1月，而所有人賴某某，其登記地址位於台南市中西區永華路一段，確認與過去賴清德台南住處同一地址。而是否登記在賴兒子名下？仍待賴辦進一步說明。

黃揚明今(6日)發文直言，要選總統，就要有一切都被檢驗的決心，這次柯文哲新竹老家及賴清德萬里老家的違建風波，都是一個個典型案例。

黃揚明今天中午收到爆料，爆料者提供賴老家該筆土地（萬里）的所有人資訊，取得時間為2011年1月，而所有人賴某某，其登記地址位於台南市中西區永華路一段，恰巧與過去賴清德台南住處同一條路。隨後黃揚明更新資訊：「已確認是同一個地址！」

黃揚明質疑，是否登記在賴兒子名下？仍待賴辦進一步說明。他並在留言區PO圖指出：「這是該所有人地址的Google街景。」

網友表示「可悲！側翼（指四叉貓）亂開火，迴力鏢燒自己」、「民進黨中央黨部公然說謊，要不要道歉」、「檢驗是一定要！更重要的是對記者質問的態度，選前就不耐問的人，選上會不會躲起來？」、「我看的重點是有爸爸『贈與』房子，真好，好羨慕...我的頭期款都是自己打拚的…為什麼……」、「其實檢驗民進黨有用的話，這個黨早就垮了」、「ㄜ...結果民進黨這邊是整棟的...」、「這是國民黨留下來的歷史共業！」