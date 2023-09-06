湖人在2020年疫情球季勇奪NBA總冠軍，該屆的季後賽是在奧蘭多迪士尼的泡泡裡進行，沒有觀眾入場，也沒有主客場之分，情況非常特殊，因此有被質疑「成色不足」。主將詹姆斯（LeBron James）的經紀人里奇保羅（Rich Paul）說：「如果當時拿冠軍的是勇士隊柯瑞（Stephen Curry），他們還會質疑嗎？不會，他們不會的。」

里奇保羅在「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）的播客節目解釋，外界對於2020年總冠軍的質疑，其實是來自對詹姆斯的質疑，因為詹姆斯有很多敵人。「詹姆斯是首位必須每年365天、每周7天24小時都要承受外界評論的人，包括那些根本沒能力做出正確評論的人所給出的觀點。」

詹姆斯經常被拿來與麥可喬丹（Michael Jordan）比較，里奇保羅也為他不平，因為喬丹當年沒有像這樣被頻繁拿來與前輩相較。詹姆斯面對的是一個成熟與嚴酷的媒體與網路環境，與喬丹時代差異很大。

球星杜蘭特（Kevin Durant）曾評論說：「我們現在很容易被接觸，被球迷視為理所當然，MJ則有辦法讓自己遠離大眾，我認為這幫助他成為了神一般的存在。」

詹姆斯雖然常受批評，但他的鐵粉也是最多的，最討厭他的FOX體育球評貝勒斯（Skip Bayless）也承認詹姆斯的巨大影響力：「詹姆斯一方面遭受社群網路傷害，實際上他收益更大，他有1.58億IG追隨者，5300萬Ｘ平台追隨者，那些一味盲從的蠢蛋們還深信詹姆斯是史上最偉大的籃球員。」