台北捷運近來事故不斷，5日文湖線劍南路站列車故障，民進黨台北市議員許淑華痛批，這是文湖線今年第18次的延誤事件，平均每月2次是歷年新高。台北捷運公司表示，考量文湖線營運逾27年，已組織工作小組討論改進，整體改善措施包括全車隊檢查、加強線路保護措施，常發生故障的系統則持續進行專案檢修。

截至9月5日止，文湖線行車延誤件數為18件，扣除外來及人為因素，4件為號誌異常，10件為電聯車設備異常。其中電聯車部份，異常原因為設備元件異常6件，偵測設備及迴路異常4件。

北捷指出，9月5日上午8時許，文湖線劍南路站往南港展覽館方向月台，發生電聯車車門訊號異常，經連夜檢修，確認原因為列車單一車門之「偵測開關」接點訊號不穩定，在更換偵測開關後恢復正常。

北捷說明，文湖線屬無人駕駛系統，捷運設計採「失效自趨安全」（Fail-Safe）的觀念，當系統偵測到異常訊息時，會立即啟動列車自動保護裝置暫停行駛，依標準作業程序，請旅客換搭其他列車，並將故障列車移離主線後儘速恢復正常營運，造成旅客不便，北捷也表示歉意。

北捷表示，考量文湖線營運逾27年，系統設備日趨老舊，已組織工作小組就長期營運維修經驗討論，並邀集捷運局與專業顧問公司，評估文湖線系統重置各項可行方案。整體改善措施包括全車隊檢查、加強線路保護措施、溫度開關防水改善、修訂檢修週期、元件品質提升和全車隊更新故障風險元件等。

北捷提及，針對文湖線較常發生故障的煞車系統、車門系統、輔助電力系統及轉向架等設備，則持續進行專案檢修，以期降低異常狀況發生。此外，也擬訂相關維修及運轉精進作為，例如針對性能趨勢下降或停產機電設備，評估執行系統重要零組件重置更新，同時評估增加預警機制。