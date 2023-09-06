馬來西亞籍男星祖雄去年8月認愛烏克蘭正妹佳娜，兩人時常在社群上曬出生活動態秀恩愛，而男方今年6月不僅求婚成功，還緊接著宣布女方懷孕3個月的喜訊，可謂是雙喜臨門。兩人近期不僅飛往烏克蘭登記，近日也到馬來西亞，佳娜更秀出孕肚，火辣模樣吸引不少網友前來觀看。

祖雄與佳娜婚宣布求婚成功、懷有身孕的消息後，便飛往兩人各自的家鄉馬來西亞、烏克蘭登記結婚，過程中發生不少風波，祖雄還險些被禁止入境烏克蘭5年，而兩人歷經千辛萬苦，才在波蘭華沙與女方的家人團聚，並在相處一段時間後，飛往馬來西亞。

此外，懷胎約5個月的佳娜昨(5日)也在社群上更新動態打卡，寫下：「雖然蘭卡威也一直在下雨，但我還是找到下雨的空檔來享受海邊一下下。」並曬出多張美照，只見畫面中，佳娜身穿白色薄紗外套，內裡僅有一套性感的比基尼泳裝，而另一張照片中，更是將外套脫下，僅以泳裝穿搭亮相，讓身體曲線全曝光的火辣模樣吸引不少粉絲前來朝聖。

此外，佳娜也在限時動態中提及自己從懷孕後因食慾大開，已經「胖了5公斤」，不過其最新的貼文中，不少粉絲仍大讚佳娜的傲人身材，留言：「當媽媽身材也很好」、「你的肚子真漂亮」、「最美的懷孕辣媽！」