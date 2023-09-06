對於今年瓊斯盃穿上中華藍隊戰袍的「齊天大聖」林秉聖雙約問題，中華籃協協調無果，並且宣布不再介入，PLG新竹攻城獅球團剛才發出聲明，尊重中華籃協於4日召開之第一次調處會議結果，並期待台新球團提出協商條件。然今日攻城獅收到台新球團回覆拒絕協商，且選擇躲在球員身後逃避責任，明顯違背當日會議結論，攻城獅球團今日下午已正式提告。

台新球團表明拒絕以球團身份與攻城獅協商，僅同意由林秉聖獨自面對合約爭議。攻城獅球團認為此舉並不符合第一次調處會議各方之共識，且林秉聖無故缺席首次調處會議，台新球團態度反覆，亦無協商之誠意，故攻城獅球團今日下午由共同創辦人胡瓏智、董事會代表林仙兒，在委任律師團隊陪同下，至臺北地方法院對林秉聖提出民事起訴，就本球團損失，提出高額損害賠償。

此外，針對台新球團部分，攻城獅球團以民法中的共同侵權行為及違反公平交易法第 25 條之不正競爭為據，向台新球團連帶求償。另外也向公平交易委員會對於台新球團一併提出檢舉。