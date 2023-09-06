民進黨總統參選人賴清德老家今遭新北市政府證實是違建，且該土地使用類別確屬於礦業用地。但民進黨議員張錦豪卻跳出來指出，賴的老家是超過50年的鄉下房子，「當然沒有建照、使照」，更直接嗆說「萬里的房子不值錢啊大哥！有人願意搬進來都要謝天謝地了」，引發網友痛批是「歧視萬里人」。

民進黨闢謠專區昨指出，網友質疑是違建的「賴清德老家」，實為賴的親戚所有，建物有合法建照，屋頂遮蔽物為防止陽光照射影響老人家生活之增設設施。而賴清德的老家就在該棟房屋的隔壁，也已經被新北市政府證實是違建。

張錦豪今(6日)下午3點35分在臉書發文，「賴清德老家在民國60年就已取得門牌，賴出生前就蓋好的房子，超過五十年鄉下的房子當然沒有建照、使照」、「據了解，賴清德萬里老家原為礦工宿舍，已存在當地超過50年，目前無人居住，曾經在民國92年左右老舊不堪而翻新，也就是現在的面貌」。

選區就在汐止、金山、萬里的張錦豪，卻直接批批評「萬里的房子不值錢啊大哥！有人願意搬進來都要謝天謝地了」。不過張錦豪在下午5時6分修改文章，將這句話刪除，相關言論仍引發網友熱議。

民進黨新北市議員張錦豪在臉書酸自己選區，「萬里的房子不值錢啊大哥！有人願意搬進來都要謝天謝地了」，引發爭議後又刪文。(截自張錦豪臉書編輯紀錄)

PPT網友質疑，「所以張錦豪是要親口認證，早上民進黨說這房子有合法建照，是假消息嘍？」「沒有使照沒有建照，92年舊地重建」、「賴功德就真的被認證沒建照了」、「自己承認重新整修過，那就不可能合法啊」。

針對張錦豪說「萬里的房子不值錢、有人搬進來都要謝天謝地」，網友也傻眼說，「是不是在歧視？」「難怪(綠委)賴品妤說汐止萬里沒有房價問題」、「仇萬里！賴神民調又要噴了」、「萬里又老又窮」、「民進黨開始歧視萬里囉」、「萬里議員怎麼在嘲諷自己選區？」「直接歧視萬里，笑死」、「直接歧視萬里人耶」。