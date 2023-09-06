下下營文旦加工果的收購量能不足，立委賴惠員（左二）和下營區農會幫農民向農糧署陳情，6日召開協調會。（賴惠員服務處提供／張毓翎台南傳真）

為了穩定文旦價格、銷售，農業部在台南啟動加工果收購作業，但下營區果農反映，今年收購量能嚴重不足，僅只1家廠商收購，且每天限制繳交戶數和重量，讓不少果農氣得跳腳，立委賴惠員和下營區農會幫農民向農糧署陳情，6日召開協調會時，農糧署副署長姚志旺允諾會嘗試媒合其他加工廠商加入，並增加收購量。

根據下營區農會統計，轄內目前有7個文旦柚產銷班，班員數達394人，文旦種植面積廣達140公頃，次級品（大果）文旦往往被收購作為加工品原料使用。農業部2019年首度在台南啟動加工果收購作業，媒合加工廠商或具備加工處理能力的農會採購，由於下營區農會沒有加工設備，因此扮演傳遞資訊的角色，提醒農民繳交的時間、地點等訊息。

下營區農會總幹事陳乃源說，下營目前只有一家食品加工廠有辦法收購加工果，且每天只限定15戶，繳交數量最多300公斤，所以天天都有農民排隊領號碼牌，有時候還不一定排得到，盼政府媒合更多業者進場收購，並建立穩定的收購機制。

姚志旺對此正面回應，會努力媒合其他加工業者來擴大收購量能，採購量也會大幅增加。

現階段台南文旦加工果收購的標準，若一般果品每公斤12元、具產銷履歷或有機驗證果品每公斤16元；有農民反映，隨著肥料、工資成本愈來愈高，收購價仍維持不變，希望政府體恤農民辛苦，抬高收購價。

賴惠員也在會中向農糧署爭取經費補助，透過下營區農會提出計畫、舉辦行銷活動，讓學子藉下營文旦為題材做果雕、調酒、料理等展現創意，增加下營文旦的曝光度。