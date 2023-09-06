低壓帶影響及午後對流旺盛，中央氣象局於今(6)日下午發布豪雨特報。新北市土城區永寧路段、樹林區中山地下道、中華路段及太平路段等多處積水，土城永寧路段民眾表示，雖然鄰近住戶不算多，但此路段仍是通勤必經之路，過去大雨也鮮少積成這樣，這次急降雨卻讓排水溝渠迅速滿水。