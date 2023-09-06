Global Mall屏東市的燒肉老大，18日至30日消費滿千元贈8折券。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

哞哞屋30日前只要證件對中289任兩碼，選擇指定方案可享烏魚子吃到飽或氣泡酒。（馬辣集團提供／朱世凱台北傳真）

中秋吃烤肉的習俗帶動連鎖燒肉店客流量增長，民眾懶得在家備料和清潔，紛紛提早訂位，目前連假訂位數已來到6至8成，享受團聚氛圍的家庭客也提升至少10％到20％，業者搶搭這波商機，推證件對對碰暢享烏魚子吃到飽、滿千折抵等好康吸客。

「燒肉老大」8月底進駐Global Mall屏東市店，這也是品牌首次插旗百貨，店裝走簡約時尚風，同時設有4到16人座席，標榜個人套餐最低320元起即可開烤，菜單網羅厚切板腱牛、A5和牛等高檔肉品，開幕以來因適逢暑假吸引年輕人嘗鮮，比原櫃位同期業績成長4成，假日翻桌率最高可達3次以上，迎接中秋連假，18日至30日消費滿千元贈8折券；另Global Mall板橋車站的「乾杯列車」中秋連假訂位也已達至少6成，多人套餐組合讓老饕能挑到喜愛的口味。

高檔燒肉吃到飽品牌「哞哞屋」表示，今年訂位狀況踴躍，早在7、8月就有不少民眾詢問，訂位數飆到8成滿以上，「燒烤店因為都在西門町居多，家庭客大概有成長1到2成，非西門町店家庭客則增長3到4成。」30日前不限時段，證件含289任兩碼並事前訂位告知要參加活動，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」、「BarRoyal德國氣泡酒」。

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