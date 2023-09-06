高雄仁武典克公司負責人楊姓男子明知道我國軍備局的軍用戰鬥背心不能用大陸的材料，楊男竟然以大陸的吸震片充作歐洲貨，大賺近6700萬元黑心錢。橋頭地院依違反政府採購法之妨害投標罪、詐欺罪等，罰金50萬元，並判處5年6月徒刑。

判決指出，楊男為了賺錢，無視不能以大陸的原料做吸震片的規定，竟然供貨給彰化一家紡織公司的業者李男。李男誤以為楊男的吸震片來自歐洲，因此訂購吸震片3102組。

楊姓男子之後指示不知情的員工於2017年4月與10月交成品給李男的公司，藉此牟取差價。楊男也以同樣手法向其他廠商提供大陸原料的吸震片。

楊男到案後矢口否認有任何詐欺取財、行使業務上登載不實文書的犯行，他解釋這是因為不想讓其他業者知道原料來源，所以才說吸震片原料是歐洲進口。且他進口吸震片原料後有經過他的工廠加工、加溫、加壓、裁剪、成型等後製作業，再以旗下的伊頓公司名義出具出廠證明書，沒有業務上登載不實文書的問題。

橋頭地院審理後，依違反政府採購法之妨害投標罪，罰金50萬元，以及依詐欺取財罪等判處5年6月徒刑。可上訴。