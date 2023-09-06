環境部今天公布第1屆環評委員名單，專家學者委員專長涵蓋生活環境、自然環境及社會環境等三大領域共14位，以及機關委員7位，將面對包括協和電廠更新改建計畫（含第四天然氣接收站）及離岸風電等案件。

環境部表示，專家學者委員遴選係依據「環境影響評估審查委員會專家學者委員遴選要點」訂定程序辦理，今年5月底至6月初公開接受各界推薦專家學者，經遴選委員會遴選出候選人名單，再由部長核定後聘任之。環評屬跨領域性質，囿於特定專長類別之專家學者有限，且委員會亦有人數限制，不易涵蓋所有環境面向，環境部為我國環境治理之中央主管機關，即優先以該部所職掌環境保護為主體，於三大環境領域中遴聘專家學者委員。

至於其他專長領域，環境部受理審查環評案件，於專案小組初審階段，視開發行為個案內容或所在區位特性，增邀1至3位相關專業領域之專家學者參與審查，將不同領域之觀點融入環評審查，一同為環境把關。

另行政院為提升個案審查效率，各部會依其主管法規審查應採平行作業，避免重複審查，環境部表示，環評審查時，各類開發行為可能涉及其他部會職掌業務權責（如都市計畫、土地徵收、野生動物保育、文化資產等事項），則由相關部會於環評會議中提供意見，且各部會就其業務權責事項，亦多設有審議機制就其業管權責進行審查。

據悉，由於開會通知需要在一周前發出，因此最快在下周四、五就會排定較為單純的環評審查案件，至於如四接等複雜案子，則會待與前屆委員的交流會舉辦完後再行審查。

環委名單

薛富盛環境部部長

葉俊宏環境部次長

游建華國家發展委員會副主任委員

張雍敏衛生福利部主任秘書

范美玲農業部主任秘書

許增如國家科學及技術委員會產學及園區業務處處長

徐燕興內政部營建署副署長

江康鈺中央大學環境工程研究所特聘教授

吳義林成功大學環境工程學系教授

官文惠明志科技大學環境與安全衛生工程系教授

邱祈榮臺灣大學森林環境暨資源學系副教授

侯嘉洪臺灣大學環境工程學研究所教授

張瓊芬東海大學環境科學與工程學系教授

陳美蓮陽明交通大學環境與職業衛生研究所特聘教授

陳義雄臺灣海洋大學海洋生物研究所教授

陳裕文宜蘭大學生物技術與動物科學系特聘教授

馮正民陽明交通大學運輸與物流管理學系榮譽教授

黃志彬陽明交通大學環境工程研究所終身講座教授

劉小蘭政治大學地政學系兼任教授

劉雅瑄臺灣大學地質科學系教授

闕蓓德臺灣大學環境工程學研究所教授