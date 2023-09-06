桃園市議員朱珍瑤昨抨擊前市府，改善滲眉埤汙染做為捷運綠線北機場用地過程，負責改善埤塘污染的環保局與規畫開發的捷工局沒聯繫好，工程費恐要墊高8億元，遭質疑是新竹棒球場的翻版，行政院副院長鄭文燦今天下午受訪時痛斥「這是沒有常識的抹黑」。

鄭文燦下午出席「反詐騙論壇－杜絕詐騙，建構信賴社會」活動前受訪，對於綠線北機廠用地遭質疑，他痛斥，這個是沒有常識的抹黑，在他上任之前，宇鴻焚化爐汙染地方，造成很大的民怨，他上任以後停工撤照，並且把滲眉埤汙染場址列管，2018年開始規畫，2019年以1.38億元完成了滲眉埤的整治，並且在2021年才把基地交給捷工局。

鄭文燦說，在2019年整治的時候，當然是要符合環保規範，必須要用乾淨的土壤才能夠完成驗收，也只有汙染場址解除列管，才能夠交給捷工局，所以捷工局是因為過去的北機廠在中正北路，後來考慮能夠使用這塊土地，因此要進行都市計畫變更，以及工程設計。

鄭文燦指出，2019年的時候根本就還沒有工程設計，如何叫一個環保廠商代替捷運工程未來的營造廠商先做好地基工程，而且環保廠商所負責的是汙染整治1.38億元，還要再向宇鴻公司求償；捷運基礎工程至少要8億元，這是不同的工程，所以把不同工程拿來抹黑，這是非常沒常識的。