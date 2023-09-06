衛福部長薛瑞元。鄭郁蓁攝影

國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲相繼拋出「老人排富健保免費」政策牛肉後，行政院也動起來！行政院副院長鄭文燦今天下午緊急邀衛福部開會，衛福部長薛瑞元會後宣布，不跟進所有65歲以上老人免健保費，但將針對健保第六類對象，也就是沒有工作、所得低、沒有獲得其他補助的老人，大約109萬人，每個月826元保費，改由中央負擔，初估年增約100億元支出。補助辦法預計年底政策出爐，最快明年上路。

今天下午行政院副院長鄭文燦邀衛福部部長薛瑞元，緊急針對65歲以上老人人排富健保免費」政策提出對應，會談約進行一小時，會後由薛瑞元開記者會說明。

薛瑞元表示，目前國內65歲佔總人口17％以上，到了2026就會增加到21％，若65歲以上老人健保費都由中央政府負擔，所需經費，將從現行33億元，拉高到400億元。

薛瑞元強調，老年人口會逐年增加，也就代表，費用會逐年增加，屆時財政負擔會排擠其他社會福利費用預算，例如用在小孩，少子化的補助費就會被排擠。此外，整體考量為了避免財政排擠，以及若只補助老人，可能造成世代不公平，需要謹慎頻估。

因此，薛瑞元表示，討論最終後所以拍板決定，僅針對健保投保身分中第六類身分的這109萬名老人，限定所得相對低、且沒有獲其他補助者，給予每月826元健保費全免的補助。所需經費大約100億元，財源由中央公務預算挹注，不會算在健保費上。

薛瑞元強調，不贊成普遍的補助，這樣對於健保總額不會增加，對於醫療品質也不會提升，且今年對於65歲以上老人的照顧也一直擴大，例如今年就要提供65歲以上老人打兩劑公費肺炎鏈球菌疫苗，且會分兩年執行，而這群人也是弱勢，若純粹給一定年齡以上的人好處，這類長者也不一定付不起。

根據衛福部統計，截至今年6月，國內65歲以上投保人數共412萬人，其中用第一類身分投保者約38％，其中有8％用眷屬身份投保；第二多為第六類身分，包括沒收入、也沒有財產者，是在戶籍地的鄉鎮區公所投保，約有109萬人（27％），其他則是第二類自營者、第三類農漁民等，投保人數分別占比為13％、21％。

薛瑞元強調，最終受惠人數仍得待收入調查完成，因為在以第六類身分投保者當中，還是有部分屬於有海外收入、但國內查不到的人，因此，預估年底詳細的補助方案會出爐，明年正式上路。

現行健保制度，第六類身分投保健保者，保費由政府負擔4成、民眾自付6成，但為行政流程便利，目前一律由民眾每月自付826元。