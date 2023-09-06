環境永續類的主題投資基金，可能讓部分投資人產生誤解，以為是做公益，不會賺到錢，但專家提醒，實際並非如此，以在台銷售的23檔氣候變遷、永續主題基金來說，近5年平均績效近42%，其中，績效居冠的富蘭克林全球氣候變遷基金，報酬率更近71％，近6年接近100％，專家說，獲利表現絲毫不輸科技基金，打破投資人迷思。

統計顯示，永續主題與氣候變遷基金，近三年平均績效24.55％，平均每年大概都有7％以上報酬率，雖然2022年遭遇全球股市重挫，拖累近兩年績效降至1％，但近一年又反彈了15.6％。

「氣候變遷基金」好猛！5年多績效翻倍 專家曝關鍵

即便是近2年績效壓縮期間，還是有相關基金逆勢演出，以台幣計價的績效前5名來說（如上表），報酬率都還有10％以上，其中，富蘭克林全球氣候變遷基金衝出22.7％，近3年60.1％，近5年70.9％，表現領先。

即便跟科技股相比，氣候變遷基金表現仍是勝出，追蹤過去三年來、美元計價來說，富蘭克林氣候變遷基金上漲48％，是那斯達克指數上漲19％的2.5倍，且屬RR3穩健型基金，波動風險僅有19％，相較於科技基金的28％，只有六至七成。

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專家分析，氣候變遷基金從2022年開始大幅領先那斯達克指數，主要是因減碼美國科技股、通訊服務等成長股，轉進加碼具有防禦色彩的公用事業股。到了去年10月底，反手拉高科技股的持股比重，精準掌握到這波科技股反彈走勢。

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另外，該檔基金經理團隊，採取價值面選股，不盲目追高，像是去年微軟跌到2百多美元，才進場逢低承接，如今股價漲到3百多美元。

專家說，長年來，台股都以電子股為主，投資人熟悉科技股，也喜歡追逐科技投資題材，但科技股走勢也較為波動，例如2022年那斯達克指數就曾出現單年重挫32%的跌勢。反觀綠色科技的產業涵蓋範圍較廣泛，可能遍布工業、原物料、科技及公用事業，非單一產業，可以分散風險。

「很多投資人的迷思就是，買這類基金，是做公益，不會賺錢，其實不然！」專家說，全球所有產業都會受到氣候變遷影響，也帶來許多商機，透過基金經理人選股，氣候變遷基金的獲利潛力，絲毫不遜於科技基金。

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以富蘭克林氣候變遷基金為例，2018年轉型以來，短短6年不到，累計報酬率達96.99％，可見此一主題的長線爆發力。

歐盟開始做綠色改革，碳邊境調整機制（CBAM）即將在2026年上路，2034年開始全面施行，世界各國也都推出淨零碳排政策，共同為氣候變遷，採取積極型，看在專家眼裡，都為相關產業與個股，帶來更強大的推升動力，因此建議關心環境永續、認同氣候變遷議題的投資人，不妨評估搶先卡位，成為未來贏家。