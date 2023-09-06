吳男不滿女友提分手，2020年9月起在網路發文，貼女友照片，稱她「欠錢不還」、「騙男人錢」，還打電話恐嚇「大家一起死」，傳訊指稱：「妳還有照片在我這」，「準備在成人網站看好戲」。經女友報案，他辯稱遭陷被冒名發文，法官不採信，依恐嚇及誹謗等罪判1年，吳不服上訴，二審駁回，全案確定。

吳與女友在2020年4月開始交往，同年8月間分手，吳要求復合未果，於同年9月至11月期間在臉書社群7次發文，貼出女友照片，指她「欠錢不還」、「專用交友APP騙男人錢」，「騙懷孕不停拿錢」等語。

吳還打電話給女友稱：「大家一起死，看你要死，還是怎樣，大家一起死」；並17次以Line傳訊息：「你的照片、影片將會在各大網站流傳」，「準備在成人網站看好戲囉」，「你不要讓我對你和你家人做什麼事」，「你家人死定了」等語。

吳坦承Line部分對談，辯稱其他不是他傳訊，有人陷害他，假冒他的名義張貼，並提出他在2020年10月19日及2021年4月1日先後到派出所報案的三聯單為證。

女友則指控，該臉書發文的照片都是她與吳交往時，傳給他的，且相關內容除她家人外，只有吳知情。

法官查出，吳在2021年4月1日報案是指控女友，在臉書社群公開他個人資料，並指摘他像小白臉、吃飯要女方付錢、偷拍裸照等，兩次報案所指犯行時間都是2020年10月15日，研判都與此案無關。

一審以吳是有相當歷練的成年人，僅因感情及金錢糾紛未思及理性循合理正當途徑溝通協調，竟透過網路誹謗、詆毀聲譽，坦承恐嚇及強制未遂犯行，否認誹謗部分，判刑1年，得易科罰金，吳不服上訴。

二審以原審判決量刑未逾法定刑度，且無違公平正義情形，判決駁回，不得上訴。