為維護消費者權益，行政院消保處於本(112)年4月下旬購樣釣竿風箏10件，進行商品標示查核，查核結果僅有2件商品完全符合規定，其餘8件則有不符合規定情形，已移請改善。

部分業者在公共場所販售釣竿風箏(即看起來像玩具釣竿，但打開開關就會變成風箏)，有家長擔心其安全性。該等商品為玩具，並屬應施檢驗商品，為瞭解該等商品有無符合檢驗規定才進入市場販售，消保處抽樣10件商品，其中有7件未依玩具商品標示基準標示、7件無商品檢驗標識、1件檢驗標識與報驗發證系統資料不符。

標準局及經濟部中辦已要求業者改善並依法查處。標準局後續亦已專案進行網路搜尋共728件同類商品，發現其中715件不符合規定，已通知網路平臺下架停止販售，並加強宣導活動。

行政院消保處提醒，選購風箏類玩具時，應注意商品標示是否完整，及有無商品檢驗標識，以確認所購買者是符合檢驗規定商品，並詳閱相關注意事項或警告標語，以確保自身權益。